Пожар на стоянке. В Днепре сгорели сразу пять авто

ГСЧС

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. В Днепре ночью на стоянке сгорели сразу пять автомобилей. Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.

Отмечается, что информация о возгорании на улице Гладкова Шевченковского района поступила в 2.51 субботы, 28 апреля.

Спасатели на месте установили, что пожар возник на автостоянке в моторном отсеке автомобиля Subaru Forester.

ГСЧС В Днепре на стоянке сгорели пять автомобилей

"Огнем уничтожен моторный отсек, салон и кузов легкового автомобиля. Также повреждены четыре автомобиля на общей площади 21 кв. м", – сообщили в ГСЧС.

По данным ГСЧС, пожар был локализовали в 3.15, а полностью ликвидировали в 3.31. Жертв и пострадавших нет, с огнем боролись 10 спасателей с помощью двух единиц спецтехники.

ГСЧС В Днепре на стоянке сгорели пять автомобилей

Напомним, у ворот Коммунальной корпорации "Киевавтодор" в ночь на субботу загорелся автомобиль.