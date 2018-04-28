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    Пожар на стоянке. В Днепре сгорели сразу пять авто

    (обновлено: )7302
    Спасатели на месте установили, что пожар возник на автостоянке в моторном отсеке автомобиля Subaru Forester. В итоге огнем был уничтожен моторный отсек, салон и кузов легкового автомобиля.
    В Днепре на стоянке сгорели пять автомобилей
    ГСЧС

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. В Днепре ночью на стоянке сгорели сразу пять автомобилей. Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.

    Отмечается, что информация о возгорании на улице Гладкова Шевченковского района поступила в 2.51 субботы, 28 апреля.

    Спасатели на месте установили, что пожар возник на автостоянке в моторном отсеке автомобиля Subaru Forester.

    ГСЧС
    В Днепре на стоянке сгорели пять автомобилей

    "Огнем уничтожен моторный отсек, салон и кузов легкового автомобиля. Также повреждены четыре автомобиля на общей площади 21 кв. м", – сообщили в ГСЧС.

    По данным ГСЧС, пожар был локализовали в 3.15, а полностью ликвидировали в 3.31. Жертв и пострадавших нет, с огнем боролись 10 спасателей с помощью двух единиц спецтехники.

    ГСЧС
    В Днепре на стоянке сгорели пять автомобилей

    Напомним, у ворот Коммунальной корпорации "Киевавтодор" в ночь на субботу загорелся автомобиль.

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