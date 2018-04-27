В Волынской области во время пожара погибли три женщины одной семьи

Пресс-служба ГСЧС в Волынской области

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. На Волыни произошла огненная трагедия. В городе Рожище вспыхнул частный дом, в результате которого погибли три женщины: бабушка, мама и внучка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

Пресс-служба ГСЧС в Волынской области Пожар на Волыни в частном доме

"27 апреля в 00:26 поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме на улице Кулиша в городе Рожище. Уже через семь минут к месту вызова прибыли сотрудники 3-й Государственной пожарно-спасательной части, а еще через несколько минут — пожарные местной пожарной охраны села Переспа", — уточнили спасатели.

На момент прибытия пожарных дом был охвачен огнем. Одновременно с тушением пожара внутри дома проводился поиск его жильцов. Спасти их оказалось невозможно — в доме обнаружены тела трех погибших женщин — бабушки 1939 г.р., ее дочери 1959 г.р. и внучки 1982 г.р., которые проживали в этом доме.

Пожар был локализован в 01:25, ликвидирован — в 04:30. Тушение и поиск людей усложняли захламленность здания и придомовой территории. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в результате пожара в жилом многоэтажном доме во вьетнамском Хошимине погибли не менее 13 человек.