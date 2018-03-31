В Киеве горела Бортническая станция аэрации

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Пожар произошел в здании насосной станции Бортнической станции аэрации в Киеве, пожарные оперативно его потушили, пострадавших нет, сообщает управление госслужбы Украины по ЧС в Киеве.

По данным ведомства, сообщение о пожаре спасателям поступило в субботу в 15.25, на место сразу были направлены спасатели.

"Было установлено, что в кирпичном здании… насосной станции 1-го подъема Бортнической станции аэрации в электродвигателе насоса… возник пожар на площади 3 квадратных метра… Пожар спасателям удалось локализовать в 15.58 и ликвидировать в 16.05", — говорится в сообщении на сайте управления госслужбы по ЧС в Киеве.

Сообщается, что на месте происшествия работали пять единиц пожарно-спасательной техники и 21 спасатель, погибших и травмированных нет, причина возникновения пожара устанавливается.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Пожар на Бортнической станции аэрации

Справка

Бортническая станция аэрации является единственным очистным сооружением сточных вод Киева и прилегающих населенных пунктов. На станции проходят очистку все бытовые сточные воды, сток промышленных предприятий. Основные сооружения и оборудование станции давно изношено и не отвечает нынешним нормам очистки. Власти ранее сообщали, что в 2018 году начнется реконструкция Бортнической станции аэрации в Киеве за счет кредита и по технологиям Японии, которые обещают улучшить экологическое состояние.