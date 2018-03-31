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    В Киеве горела Бортническая станция аэрации

    (обновлено: )4402
    В субботу, 31 марта, пожар начался а станции, которая является единственным очистным сооружением сточных вод Киева и прилегающих населенных пунктов.
    Пожар на Бортнической станции аэрации
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Пожар произошел в здании насосной станции Бортнической станции аэрации в Киеве, пожарные оперативно его потушили, пострадавших нет, сообщает управление госслужбы Украины по ЧС в Киеве.

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    По данным ведомства, сообщение о пожаре спасателям поступило в субботу в 15.25, на место сразу были направлены спасатели.

    "Было установлено, что в кирпичном здании… насосной станции 1-го подъема Бортнической станции аэрации в электродвигателе насоса… возник пожар на площади 3 квадратных метра… Пожар спасателям удалось локализовать в 15.58 и ликвидировать в 16.05", — говорится в сообщении на сайте управления госслужбы по ЧС в Киеве.

    Сообщается, что на месте происшествия работали пять единиц пожарно-спасательной техники и 21 спасатель, погибших и травмированных нет, причина возникновения пожара устанавливается.

    Справка

    Бортническая станция аэрации является единственным очистным сооружением сточных вод Киева и прилегающих населенных пунктов. На станции проходят очистку все бытовые сточные воды, сток промышленных предприятий. Основные сооружения и оборудование станции давно изношено и не отвечает нынешним нормам очистки. Власти ранее сообщали, что в 2018 году начнется реконструкция Бортнической станции аэрации в Киеве за счет кредита и по технологиям Японии, которые обещают улучшить экологическое состояние.

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