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    Происшествия

    В Одессе горел подземный паркинг

    (обновлено: )21
    Спасатели по прибытию установили, что горит легковой автомобиль. В 06:08 возгорание на площади 5 кв м было локализовано и в 06:18 ликвидировано.
    В Одессе случился пожар в подземном паркинге
    ГСЧС

    КИЕВ, 23 мар — РИА новости Украина. В пятницу, 23 марта, в Одессе загорелся подземный паркинг, сообщает пресс-служба ГосЧС Одесской области.

    Сообщается, что в 05:38 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании в подземном паркинге по адресу: ул. Черняховского 4.

    "Через 9 минут на место вызова прибыли спасатели и установили, что горит легковой автомобиль. В 06:08 возгорание на площади 5 кв м было локализовано и в 06:18 ликвидировано", — говорится в сообщении.

    ГСЧС
    В Одессе случился пожар в подземном паркинге

    Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

    Напомним, в результате пожара в жилом многоэтажном доме во вьетнамском Хошимине погибли не менее 13 человек.

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