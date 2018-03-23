В Одессе горел подземный паркинг

ГСЧС

КИЕВ, 23 мар — РИА новости Украина. В пятницу, 23 марта, в Одессе загорелся подземный паркинг, сообщает пресс-служба ГосЧС Одесской области.

Сообщается, что в 05:38 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании в подземном паркинге по адресу: ул. Черняховского 4.

"Через 9 минут на место вызова прибыли спасатели и установили, что горит легковой автомобиль. В 06:08 возгорание на площади 5 кв м было локализовано и в 06:18 ликвидировано", — говорится в сообщении.

ГСЧС В Одессе случился пожар в подземном паркинге

Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, в результате пожара в жилом многоэтажном доме во вьетнамском Хошимине погибли не менее 13 человек.