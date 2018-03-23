Спасаясь прыгали из окон. Пожар в жилом доме во Вьетнаме убил 13 человек

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В результате пожара в жилом многоэтажном доме во вьетнамском Хошимине погибли не менее 13 человек, сообщает газета VNExpress.

Пожар произошел в ночь на пятницу в 20-этажном здании, в котором проживают более 700 семей.

Некоторые люди погибли, пытаясь спастись от огня, выпрыгнув из окон с большой высоты.

vnexpress.net/ Пожар в жилом многоэтажном доме во Вьетнаме

По данным полиции, ранения различной степени тяжести получили более 10 человек.

Напомним, на Калиновском рынке в Черновцах в понедельник, 19 марта, случился крупный пожар. Горела та часть рынка, где продают ковры.