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    В мире

    Спасаясь прыгали из окон. Пожар в жилом доме во Вьетнаме убил 13 человек

    (обновлено: )79
    Пожар произошел в ночь на пятницу в 20-этажном здании, в котором проживают более 700 семей. Некоторые люди погибли, пытаясь спастись от огня, выпрыгнув из окон с большой высоты.
    Пожар в жилом многоэтажном доме во Вьетнаме
    vnexpress.net

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В результате пожара в жилом многоэтажном доме во вьетнамском Хошимине погибли не менее 13 человек, сообщает газета VNExpress.

    Пожар произошел в ночь на пятницу в 20-этажном здании, в котором проживают более 700 семей.

    Некоторые люди погибли, пытаясь спастись от огня, выпрыгнув из окон с большой высоты.

    vnexpress.net/
    Пожар в жилом многоэтажном доме во Вьетнаме

    По данным полиции, ранения различной степени тяжести получили более 10 человек.

    Напомним, на Калиновском рынке в Черновцах в понедельник, 19 марта, случился крупный пожар. Горела та часть рынка, где продают ковры. 

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