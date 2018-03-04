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    В Черкасской области горел монастырь. Погибла женщина

    (обновлено: )18804
    Как отмечается, в задымленном помещении спасатели нашли на месте пожара и вынесли в безопасное место женщину без признаков жизни.
    Пожар. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В Черкасской области возник пожар в Чигиринском Свято-Троицком монастыре, во время которого погибла женщина.

    Тушение пожара в палаточном городке под Радой
    @HromadskeUA
    Тушение пожара в палаточном городке под Радой и сотни силовиков

    "4 марта в 06:21 на пульт связи в Чигиринской пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в Чигиринском Свято-Троицком монастыре. Уже через 3 минуты на месте пожара работал дежурный караул подразделения", — говорится в сообщении.

    В задымленном помещении спасатели нашли на месте пожара и вынесли в безопасное место женщину без признаков жизни. Попытки врачей бригады скорой помощи вернуть женщину к жизни оказались безуспешными. Погибшей оказалась 53-летняя служительница.

     

    "В 06:30 пожар был локализован, а в 06:50 — полностью ликвидирован. Для тушения пожара привлекались 1 пожарный автомобиль и 5 спасателей", — отметили в ГСЧС.

    Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в Украине на пожарах погибли 48 человек.

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