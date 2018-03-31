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    Появилось видео эвакуации из кинотеатра после начала пожара в ТЦ в Кемерово

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (117)

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    Житель Кемерово Игорь Востриков, который потерял в пожаре пятерых членов семьи, опубликовал видео эвакуации из кинозалов торгового центра.
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    Надежда Судденок, управляющая кемеровского торгового центра "Зимняя вишня", где при пожаре, по последним данным, погибли 64 человека, заявила журналистам, что никто умышленно не закрывал двери в кинозалы.

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    Судденок также сообщила, что не знала о нарушениях пожарной безопасности в торговом центре.

    Она сообщила, что в торговом центре отвечала за работу с людьми, в том числе за организацию и проведение экзаменов, тренировочных мероприятий по ГО и ЧС.

    Она рассказала, что по должностным инструкциям при возникновении нештатной ситуации каждый сотрудник должен был вывести своих людей из зоны эвакуации, убедиться в отсутствии людей и вместе с ними выйти по эвакуационным выходам.

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.

    По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

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