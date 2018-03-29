Все эвакуационные выходы в сгоревшем ТЦ в Кемерово были закрыты – МЧС РФ

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Все эвакуационные выходы кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" на момент прибытия пожарных были закрыты, аварийного освещения не было, заявил начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин.

"Все эвакуационные выходы были закрыты, все до одного", — сказал Бурсин, которого цитирует МЧС РФ.

Пожарный подтвердил, что в здании не было аварийного освещения и не сработала ни одна из систем противопожарной защиты.

Администрации и охраны торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово на момент прибытия пожарных не было, сообщает МЧС.

"Сигнал о пожаре поступил в 16.05 местного времени. В 16.09 мы уже прибыли к центральному входу. Из ТЦ в это время выходили люди, некоторые посетители были внутри и снимали происходящее на телефоны, хотя на четвертом этаже огнем уже была охвачена значительная площадь", — приводит ведомство слова Бурсина.

"Мы сразу же начали эвакуацию, кричали: "Эвакуируйтесь!". Но ни администрации, ни охраны на момент прибытия пожарных не было", — отметил пожарный.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, из них 41 — дети.