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    Завершен разбор завалов сгоревшего в Кемерово ТРЦ

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (107)

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    В региональном главке МЧС сообщили, что на месте пожара завершен разбор завалов и демонтаж металлоконструкций здания торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня".
    Сгоревшие кинозалы в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мар – РИА Новости Украина. Российские спасатели завершили разбор завалов ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, здание передано мэрии, говорится в сообщении ГУМЧС по региону.

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    REUTERS Ilya Naymushin
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    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.

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    "На месте пожара завершен разбор завалов и демонтаж металлоконструкций здания торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". С помощью мобильного диагностического комплекса "Стрела-П" проведено определение технического состояния несущих конструкций и дальнейшей пригодности здания к эксплуатации. Согласно акта комиссионной проверки здание передано администрации Кемеровского городского округа", — сообщило ГУМЧС.

    Ранее полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло рассказал РИА Новости, что экспертиза здания сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово завершена, оно признано аварийным и пойдет под снос.

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