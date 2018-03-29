Завершен разбор завалов сгоревшего в Кемерово ТРЦ

КИЕВ, 29 мар – РИА Новости Украина. Российские спасатели завершили разбор завалов ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, здание передано мэрии, говорится в сообщении ГУМЧС по региону.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.

Читайте также: Феерический подонок и "сотни жертв в Кемерово"

"На месте пожара завершен разбор завалов и демонтаж металлоконструкций здания торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". С помощью мобильного диагностического комплекса "Стрела-П" проведено определение технического состояния несущих конструкций и дальнейшей пригодности здания к эксплуатации. Согласно акта комиссионной проверки здание передано администрации Кемеровского городского округа", — сообщило ГУМЧС.

Ранее полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло рассказал РИА Новости, что экспертиза здания сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово завершена, оно признано аварийным и пойдет под снос.