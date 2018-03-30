Фото дня. Эхо Кемерово в Украине

В частности, структурные подразделения Киевской горгосадминистрации, представители Киевской службы спасения и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям провели в пятницу противопожарные учения в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza в Киеве. Они проверили систему оповещения, состояние средств пожаротушения, вентиляции, противопожарной сигнализации, а также осмотрели диспетчерский пункт.

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Кроме того, сотрудники пожарно-спасательной службы ГСЧС провели пожарно-тактических учения на территории ТРЦ "Французский бульвар" в Харькове.

УНИАН Сотрудники ГСЧС во время учений на территории ТРЦ "Французский бульвар" в Харькове, 30 марта 2018 года

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в минувшее воскресенье. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По делу арестованы пять подозреваемых, также задержана гендиректор компании — собственника здания сгоревшего ТЦ Юлия Богданова. Одним из фигурантов уголовного дела стал Сергей Антюшин, сотрудник "Центра защиты". По версии следствия, он отключил систему оповещения при пожаре.