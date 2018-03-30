Фото дня. Эхо Кемерово в Украине

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (113)

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    Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начала масштабные проверки заведений массового скопления людей на предмет выполнения требований безопасности, прежде всего пожарной.
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    УНИАН

    В частности, структурные подразделения Киевской горгосадминистрации, представители Киевской службы спасения и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям провели в пятницу противопожарные учения в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza в Киеве. Они проверили систему оповещения, состояние средств пожаротушения, вентиляции, противопожарной сигнализации, а также осмотрели диспетчерский пункт. 

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    Кроме того, сотрудники пожарно-спасательной службы ГСЧС провели пожарно-тактических учения на территории ТРЦ "Французский бульвар" в Харькове.

    УНИАН
    Сотрудники ГСЧС во время учений на территории ТРЦ "Французский бульвар" в Харькове, 30 марта 2018 года

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в минувшее воскресенье. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По делу арестованы пять подозреваемых, также задержана гендиректор компании — собственника здания сгоревшего ТЦ Юлия Богданова. Одним из фигурантов уголовного дела стал Сергей Антюшин, сотрудник "Центра защиты". По версии следствия, он отключил систему оповещения при пожаре.

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