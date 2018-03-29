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    Песков объяснил, почему Путин не вышел к митингующим в Кемерово

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    Пресс-секретарь президента РФ заявил, что "в такой ситуации выходить с митинговыми заявлениями, с которыми он выходил в период предвыборной кампании - это кощунство, это не решит проблемы, а главное - не ответит на вопрос о вине".
    Президент РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин не вышел к митингующим в Кемерово после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня".

    "Все достаточно просто, толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма", — сказал Песков, слова которого приводит русская служба "Би-би-си" со ссылкой на его выступление на ток-шоу "В точку" на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.

    Митинг у администрации Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг недовольных граждан в Кемерово. Репортаж с места событий

    "С толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно… В такой ситуации выходить с митинговыми заявлениями, с которыми он выходил в период предвыборной кампании — это кощунство, это не решит проблемы, а главное — не ответит на вопрос о вине. Предметно говорить не с кем, когда столько людей", — добавил он.

    Ранее, 27 марта, Путин побывал на месте трагедии в Кемерово, где возложил цветы в память о жертвах пожара, а затем провел совещание по ликвидации последствий трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" и встретился с инициативной группой граждан. В числе причин случившегося президент назвал преступную халатность и разгильдяйство.

    Путин пообещал жителям Кемерово, что все виновные понесут ответственность, "никто никого прикрывать не собирается". Отвечая на вопрос, будет ли отправлен в отставку глава региона Аман Тулеев, Путин отметил, что кадровые решения можно будет принять после того, как следствие установит, кто и в чем виноват.

    Позже Путин заявлял, что расследование пожара в Кемерово должно быть объективным и прозрачным, надо проверить все версии.

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, из них 41 — дети.

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