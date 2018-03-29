Песков объяснил, почему Путин не вышел к митингующим в Кемерово

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин не вышел к митингующим в Кемерово после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня".

"Все достаточно просто, толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма", — сказал Песков, слова которого приводит русская служба "Би-би-си" со ссылкой на его выступление на ток-шоу "В точку" на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.

"С толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно… В такой ситуации выходить с митинговыми заявлениями, с которыми он выходил в период предвыборной кампании — это кощунство, это не решит проблемы, а главное — не ответит на вопрос о вине. Предметно говорить не с кем, когда столько людей", — добавил он.

Ранее, 27 марта, Путин побывал на месте трагедии в Кемерово, где возложил цветы в память о жертвах пожара, а затем провел совещание по ликвидации последствий трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" и встретился с инициативной группой граждан. В числе причин случившегося президент назвал преступную халатность и разгильдяйство.

Путин пообещал жителям Кемерово, что все виновные понесут ответственность, "никто никого прикрывать не собирается". Отвечая на вопрос, будет ли отправлен в отставку глава региона Аман Тулеев, Путин отметил, что кадровые решения можно будет принять после того, как следствие установит, кто и в чем виноват.

Позже Путин заявлял, что расследование пожара в Кемерово должно быть объективным и прозрачным, надо проверить все версии.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, из них 41 — дети.