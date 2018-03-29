наверх
29.03.201818:23
Курсы валют НБУ
  • USD26.41+ 0.10
  • EUR32.74+ 0.18
Рубрики
Ещё
    Россия

    Песков: недостоверные данных о пожаре в Кемерово в основном шли из Украины

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (104)

    (обновлено: )105
    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вбросы установлены - в основном они шли из Украины и из Турции.
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Вбросы недостоверной информации о пожаре в Кемерово в основном шли из Украины и Турции, приводит слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова русская служба "Би-би-си" со ссылкой на его выступление на ток-шоу "В точку" на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.

    Женщина плачет во время траурных мероприятий в память о погибших во время пожара в Кемерово
    REUTERS Yuri Maltsev
    Дикие пляски на детских костях. Накажут ли пранкера Вольнова?

    "Чаще всего так и происходит: сплетни, распространение сарафанного радио, тем более в таких трагических ситуациях. Кстати говоря, не обошлось и без доброжелателей в кавычках — тех, кто сознательно вбрасывал такую информацию", — цитирует Пескова "Би-би-си".

    "Вбросы мы установили — в основном из двух стран шло: из Украины и из Турции. Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300-400-500 погибших таким образом вбрасывается", — приводит издание его слова.

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Флаг США и флаг России
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Степан Хмара на суде по Савченко
    Арест Савченко: следствие, суд
    Олег Петренко
    Медреформа или медицинский геноцид?