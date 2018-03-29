Песков: недостоверные данных о пожаре в Кемерово в основном шли из Украины

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Вбросы недостоверной информации о пожаре в Кемерово в основном шли из Украины и Турции, приводит слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова русская служба "Би-би-си" со ссылкой на его выступление на ток-шоу "В точку" на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.

"Чаще всего так и происходит: сплетни, распространение сарафанного радио, тем более в таких трагических ситуациях. Кстати говоря, не обошлось и без доброжелателей в кавычках — тех, кто сознательно вбрасывал такую информацию", — цитирует Пескова "Би-би-си".

"Вбросы мы установили — в основном из двух стран шло: из Украины и из Турции. Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300-400-500 погибших таким образом вбрасывается", — приводит издание его слова.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.