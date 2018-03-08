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    Киев

    В центре Киева горело многоэтажное офисное здание

    (обновлено: )16301
    По информации ГСЧС, в 29-этажном бизнес-центре в одном из офисных помещений на 23 этаже возникло возгорание, в 13.25 пожар на площади 50 квадратных метров был локализован, а в 13.31 – ликвидирован.
    ГСЧС сообщила о пожаре в одном из киевски бизнес-центров
    ГСЧС

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Пожар произошел в офисе одного из киевских бизнес-центров, пострадавших нет, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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    По данным пресс-службы, сообщение о пожаре в здании улице Большой Васильковской поступило в 12.25.

    "В 29-этажном бизнес-центре в одном из офисных помещений на 23 этаже возникло возгорание. В 13.25 пожар на площади 50 квадратных метров был локализован, а в 13.31 – ликвидирован", — говорится в сообщении пресс-службы.

    ГСЧС
    ГСЧС сообщила о пожаре в одном из киевски бизнес-центров

    Также ведомство сообщило, что во время тушения пожара спасатели эвакуировали 10 человек, пострадавших и погибших нет.

    Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в жилом доме в городе Краматорск Донецкой области, погибли два человека.

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