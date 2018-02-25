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    Киев

    В Киеве горел многоквартирный дом. Жильцы подозревают - из-за бездомных

    (обновлено: )18710
    В результате пожара многих жильцов эвакуировали. Некоторые жильцы дома считают, что в возгорании виновны бездомные, которые появились на этаже.
    В Киеве на улице Драгоманова, 5 загорелся жилой многоквартирный дом
    kiev.informator.ua/Владислав Леонов

    КИЕВ, 25- фев — РИА Новости Украина. В ночь на 25 февраля в Киеве на улице Драгоманова, 5 произошел пожар в жилом многоквартирном доме, передает Информатор.

    В результате пожара многих жильцов эвакуировали. Некоторые жильцы дома считают, что в возгорании виновны бездомные, которые появились на этаже.

    Как сообщил один из жителей многоэтажки, который вызвал пожарных к месту возгорания, пожар возник в коридоре на 4-м этаже.

    kiev.informator.ua/Владислав Леонов
    В Киеве на улице Драгоманова, 5 загорелся жилой многоквартирный дом

    "Загорелась щитовая коробка и огонь распространился по этажу. Тем более, здесь в подъезде находилась некоторая мебель, которая могла быстро загореться. Пожарные пока не называют точной причины возгорания, но я думаю, что в этом могут быть замешаны бездомные, которые стали часто приходить к своим "друзьям" в наш дом. Я часто видел, как они собираются на 4-м этаже, возможно, они были там и сегодня", — прокомментировал ситуацию житель дома.

    kiev.informator.ua/Владислав Леонов
    В Киеве на улице Драгоманова, 5 загорелся жилой многоквартирный дом

    К месту возгорания прибыли несколько пожарных машин, бригада скорой помощи, а также полиция. К счастью, из-за пожара никто не пострадал, так как сразу несколько жильцов, услышав запах горелого, оперативно вызвали пожарных к месту происшествия.

    Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в Украине на пожарах погибли 48 человек.

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