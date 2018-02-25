В Киеве горел многоквартирный дом. Жильцы подозревают - из-за бездомных

КИЕВ, 25- фев — РИА Новости Украина. В ночь на 25 февраля в Киеве на улице Драгоманова, 5 произошел пожар в жилом многоквартирном доме, передает Информатор.

В результате пожара многих жильцов эвакуировали. Некоторые жильцы дома считают, что в возгорании виновны бездомные, которые появились на этаже.

Как сообщил один из жителей многоэтажки, который вызвал пожарных к месту возгорания, пожар возник в коридоре на 4-м этаже.

kiev.informator.ua/Владислав Леонов В Киеве на улице Драгоманова, 5 загорелся жилой многоквартирный дом

"Загорелась щитовая коробка и огонь распространился по этажу. Тем более, здесь в подъезде находилась некоторая мебель, которая могла быстро загореться. Пожарные пока не называют точной причины возгорания, но я думаю, что в этом могут быть замешаны бездомные, которые стали часто приходить к своим "друзьям" в наш дом. Я часто видел, как они собираются на 4-м этаже, возможно, они были там и сегодня", — прокомментировал ситуацию житель дома.

kiev.informator.ua/Владислав Леонов В Киеве на улице Драгоманова, 5 загорелся жилой многоквартирный дом

К месту возгорания прибыли несколько пожарных машин, бригада скорой помощи, а также полиция. К счастью, из-за пожара никто не пострадал, так как сразу несколько жильцов, услышав запах горелого, оперативно вызвали пожарных к месту происшествия.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в Украине на пожарах погибли 48 человек.