В Украине за неделю в пожарах погибли полсотни человек

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. На прошлой неделе в Украине на пожарах погибли 48 человек, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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"Ликвидировано 770 пожаров, спасено на пожарах 67 человек и не допущено уничтожение огнем 386 зданий и 21 единицы техники. На пожарах погибло 48 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн 97 тыс. грн", — говорится в сообщении.

Указано также, что в течение недели возникло две чрезвычайные ситуации, в результате которых погибли 9 человек.

В течение недели на водных объектах погибло 9 человек, добавили в ведомстве.

Напомним, 17 февраля в Одессе спасатели во время ликвидации пожара в квартире жилого дома обнаружили двоих погибших людей.