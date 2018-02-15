В детской больнице Тернополя произошел пожар, есть пострадавшие

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В результате пожара в детской коммунальной больнице Тернополя, который произошел накануне вечером, пострадала работница архива, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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"Всего пожарные, с помощью спецсредств, спасли 17 детей, и вывели на свежий воздух 31 ребенка и 60 взрослых. Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 18:45 пожар был локализирован, а 19:30 полностью ликвидирован. В результате пожара травмировалась работница архива 1948 года. Ее с ожогами пальцев и признаками отравления угарным газом госпитализировали", — говорится в сообщении.

ГСЧС Украины Пожар в больнице в Тернополе

Причины возгорания выясняются.

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