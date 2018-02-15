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    В детской больнице Тернополя произошел пожар, есть пострадавшие

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    По данным пресс-службы ГСЧС Украины, пожарные с помощью спецсредств спасли 17 детей, и вывели на свежий воздух 31 ребенка и 60 взрослых.
    Пожар в больнице в Тернополе
    ГСЧС Украины

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В результате пожара в детской коммунальной больнице Тернополя, который произошел накануне вечером, пострадала работница архива, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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    "Всего пожарные, с помощью спецсредств, спасли 17 детей, и вывели на свежий воздух 31 ребенка и 60 взрослых. Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 18:45 пожар был локализирован, а 19:30 полностью ликвидирован. В результате пожара травмировалась работница архива 1948 года. Ее с ожогами пальцев и признаками отравления угарным газом госпитализировали", — говорится в сообщении.

    ГСЧС Украины
    Пожар в больнице в Тернополе

    Причины возгорания выясняются. 

    Ранее председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявил, что здание "Общества венгерской культуры Закарпатья" пытались поджечь два праворадикала одной из стран Евросоюза.

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