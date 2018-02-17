Два человека погибли при пожаре в жилом доме Одессы

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В Одессе спасатели во время ликвидации пожара в квартире жилого дома обнаружили двоих погибших людей.

"17 февраля в 6:01 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в квартире на втором этаже жилого дома по ул. Новосельского. К месту вызова в 6:06 прибыли пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова «Ранг 1 БИС». Было установлено, что произошло загорание на втором этаже двухэтажного жилого дома, имеется угроза распространения огня на соседние помещения и чердак. При проведении разведки в составе звена газодымозащитной службы спасатели обнаружили на месте происшествия тело погибшего человека. В составе двух оперативных участков было организовано тушение пожара и защиту от распространения огня на чердачное помещение дома. В ходе тушения пожара на месте происшествия было обнаружено тело еще одного погибшего мужчины", — сообщает подробности ГСЧС.

odesa.dsns.gov.ua На месте пожара в Одессе

Сообщается, что пожар был локализован и в 07:14 ликвидирован на площади 70 м. Кв. Причина пожара устанавливается.

К ликвидации пожара было привлечено 9 единиц основной и специальной пожарной техники и 26 человек личного состава.

Напомним, в результате пожара в детской коммунальной больнице Тернополя, который произошел накануне вечером, пострадала работница архива.