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    В Николаеве горело депо. Сгорел троллейбус, пострадала женщина

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    В субботу, 24 марта, в троллейбусном депо КП "Николаевэлектротранса" по улице Строителей произошел пожар. Причиной пожара называют короткое замыкание электропроводки.
    Канал Новости-N на Youtube

    Как сообщает "Новости-N" со ссылкой на ГосЧС Николаевской области, вначале загорелся троллейбус, после чего огонь распространился и на конструкции самого депо.

    В результате происшествия пострадала женщина-водитель. Она упала, выбегая из троллейбуса и повредила ногу, а также надышалась угарным газом.

    На вызов прибыли три отделения пожарно-спасательных частей Ингульского и Заводского районов. 

    По данным СМИ, сгорел троллейбус, у которого на прошлой неделе прямо на ходу отвалилось колесо.

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