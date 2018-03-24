В Николаеве горело депо. Сгорел троллейбус, пострадала женщина

Как сообщает "Новости-N" со ссылкой на ГосЧС Николаевской области, вначале загорелся троллейбус, после чего огонь распространился и на конструкции самого депо.

В результате происшествия пострадала женщина-водитель. Она упала, выбегая из троллейбуса и повредила ногу, а также надышалась угарным газом.

На вызов прибыли три отделения пожарно-спасательных частей Ингульского и Заводского районов.

По данным СМИ, сгорел троллейбус, у которого на прошлой неделе прямо на ходу отвалилось колесо.

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