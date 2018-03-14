В Полтавской области горела школа

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В Великобагачанском районе Полтавской области горела школа.
"В среду на телефон «102» поступило сообщение о том, что в селе Кротовщина горит здание школы. Из учебного заведения эвакуированы около 60-ти детей", — сообщает полиция области.
На месте происшествия работали наряды Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и районной полиции.
Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.
Пожар в школе Полтавской области
Ранее в Киеве произошел пожар в ангаре, в результате которого сгорели четыре автобуса.