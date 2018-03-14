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    Происшествия

    В Полтавской области горела школа

    (обновлено: )52
    В полиции сообщили, что в результате пожара в здании школы Великобагачанского района Полтавской области, эвакуировали детей.
    Пожар в школе Полтавской области
    pl.npu.gov.ua

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В Великобагачанском районе Полтавской области горела школа.

    "В среду  на телефон «102» поступило сообщение о том, что в селе Кротовщина горит здание школы. Из учебного заведения эвакуированы около 60-ти детей", — сообщает полиция области.

    На месте происшествия работали наряды Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и районной полиции.

    Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

    pl.npu.gov.ua
    Пожар в школе Полтавской области

    Ранее в Киеве произошел пожар в ангаре, в результате которого сгорели четыре автобуса.

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