1265

Свидетели новых тарифов в Украине привыкли к постоянно меняющимся и растущим ценам… Совершенно неожиданно власти решили приободрить киевлян, прислав платежки со сравнительной таблицей счетов за ЖКХ в Европе. Как отреагировали на это в соцсетях?