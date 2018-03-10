Больше всего на повышение тарифа на воду влияет электроэнергия, пояснила руководитель пресс-службы "Киевводоканала" Анна Слободянюк, а эксперт Андрей Герус считает, что повышение тарифов будет продолжаться, пока потребители это терпят.
Свидетели новых тарифов в Украине привыкли к постоянно меняющимся и растущим ценам… Совершенно неожиданно власти решили приободрить киевлян, прислав платежки со сравнительной таблицей счетов за ЖКХ в Европе. Как отреагировали на это в соцсетях?
Как сообщили в "Киевводоканале", из 22 тысяч частных домов в столице только 14 тысяч используют услуги "Киевводоканала" законно. Задолженность частного сектора перед компанией за холодное водоснабжение и водоотведение составляет 7 млн грн.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".