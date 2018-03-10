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    Киевводоканал (коммунальное предприятие)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 26
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    Задержание на взятке чиновника Киевводоканала
    В Киеве задержан чиновник "Киевводоканала", разрешивший сброс ядов в канализацию
    20:42 30.01.2018
    353
    В полиции сообщили, что чиновник "Киевводоканала" не начисления штрафных санкций за сброс в канализационную сеть сточных вод с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ.
    Авария на Новодарницком коллекторе
    "Киевводоканал" показал огромный провал на коллекторе
    18:58 15.12.2017
    268
    В "Киевводоканале" сообщили, что в результате аварии образовался провал земельного участка диаметром 6 метров и глубиной 3,5 метра.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Кто получит компенсации за неправильные платежки, а кто нет?
    09:44 26.11.2017
    745Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко сообщил, что суммы компенсации будут отличаться и во многом разница зависит от того, установлен ли общедомовой прибор учета тепла.
    Прорыв воды в Днепровском районе Киева
    Из-за прорыва трубы парализовано движение на Левом берегу Киева
    10:18 17.11.2017
    372
    На бульваре Верховной Рады в Днепровском районе столицы в результате прорыва водопровода размыло три полосы проезжей части.
    Масштабная стройка в Киеве едва не привела к экологической катастрофе
    15:08 26.10.2017
    444
    В "Киевводоканале" сообщили, что строительство у "Южного" вокзала проходит без согласованной проектной документации и без вызова представителей перед началом земляных работ.
    Водопроводный кран. Архивное фото
    Киеву грозит масштабное отключение воды из-за долгов
    14:43 20.10.2017
    569
    В случае дальнейших неплатежей "Киевэнерго" будет вынуждено отключить "Киевводоканал" за долги, что является "критическим для столицы и может нести экологическую угрозу", заявили в компании.
    АК Киевводоканал
    Почему растет тариф на воду? Опрос экспертов
    10:05 09.09.2017
    455Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Больше всего на повышение тарифа на воду влияет электроэнергия, пояснила руководитель пресс-службы "Киевводоканала" Анна Слободянюк, а эксперт Андрей Герус считает, что повышение тарифов будет продолжаться, пока потребители это терпят.
    Шоу экскаваторов в центре Киева
    Шоу экскаваторов в центре Киева 
    19:06 27.08.2017
    720
    В Киеве на Крещатике по случаю 145-летия "Киевводоканала" состоялось шоу экскаваторов. В нем приняли участие около 30 единиц специализированной техники водопроводно-канализационного хозяйства.
    Водопроводный кран
    В пяти районах Киева частично отключат холодную воду
    15:50 07.08.2017
    148
    По информации Киевводоканала, 7-8 августа водоснабжение ряда домов Печерского, Подольского, Шевченковского, Соломенского и Голосеевского районов будет ограничено из-за ремонтных работ.
    Абонентская книжка по оплате за электроэнергию в Киеве
    Столичные абоненты задолжали "Киевэнерго" более миллиарда гривен
    07:22 25.07.2017
    71
    ПАО "Киевэнерго" сообщает, что крупнейшим должником стал "Киевводоканал", его долг увеличился до 209,5 млн гривен.
    Водопроводный кран
    В Киеве три района останутся без воды из-за ремонта
    15:39 17.07.2017
    95
    В "Киевводоканале" сообщили, что из-за замены арматуры в домах Дарницкого, Шевченковского и Печерского районов временно ограничат холодное водоснабжение.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    В соцсетях сравнили платежки и качество услуг в Украине и ЕС
    19:07 19.06.2017
    1265Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Свидетели новых тарифов в Украине привыкли к постоянно меняющимся и растущим ценам… Совершенно неожиданно власти решили приободрить киевлян, прислав платежки со сравнительной таблицей счетов за ЖКХ в Европе. Как отреагировали на это в соцсетях?
    Электричество
    Долги по коммуналке: тарифная политика сделала украинцев нищими - эксперт
    04:48 03.06.2017
    2018Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский в эфире "ГС" назвал замкнутым кругом ситуацию с задолженностью по коммунальным платежам и компенсацией субсидий государством.
    Водопроводный кран. Архивное фото
    В "Киевводоканале" объяснили, почему повысили тариф на холодную воду
    12:52 16.05.2017
    355
    По данным "Киевводоканала", с августа прошлого года на 146% выросла стоимость реагентов, используемых для подготовки питьевой воды и очистки стоков.
    Счетчик воды
    "Киевводоканал": 75% квартир в Киеве оборудованы счетчиками воды
    00:14 10.02.2017
    109Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Директор расчетного департамента "Киевводоканала" Валерий Люлин в эфире ГС заявил, что платить по нормативу, когда в квартире без регистрации проживает более одного человека, - нечестно.
    Счетчик для воды
    Для замены водопроводных сетей нужно еще больше поднять тариф - эксперт
    02:29 02.02.2017
    178Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко заявил, что НКРЭ не пойдет на замену водопроводных сетей за счет тарифов.
    Аварийная машина Киевводоканала
    Долги населения перед "Киевводоканалом" достигли почти 1 млрд грн
    09:46 30.11.2016
    167
    Пресс-секретарь КП "Киевводоканал" Анна Слободянюк отметила, что предприятие будет делать все возможное, чтобы киевляне не столкнулись с проблемой канализации и сбоев с подачей холодной воды.
    Вода
    В двух райнах Киева в ночь на субботу отключат воду
    15:02 07.10.2016
    286
    В "Киевводоканале" уточнили, что вынужденные меры необходимы для обеспечения надлежащей работы водопроводной сети города, а абоненты предупреждены заранее.
    Аварийная машина Киевводоканала
    "Киевводоканал" начал отключать частные дома от водоснабжения
    04:22 12.08.2016
    316
    Как сообщили в "Киевводоканале", из 22 тысяч частных домов в столице только 14 тысяч используют услуги "Киевводоканала" законно. Задолженность частного сектора перед компанией за холодное водоснабжение и водоотведение составляет 7 млн грн.
    Водопроводный кран. Архивное фото
    Три района Киева оставят без воды до следующей недели
    08:23 15.07.2016
    4643Тарифные протесты.
    "Киевводоканал" просит жителей заранее предусмотреть запас воды для хозяйственно-бытовых нужд. Также предусмотрена подача воды жителям затронутых районов в передвижных автоцистернах.
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