ГСЧС

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Между селами Литинский Хутор и Громадское Литинского района Винницкой области сгорел рынок сувениров, передает ГСЧС.

"В Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на рынке сувенирных товаров, который расположен на автодороге М12 между селами Литинский Хутор и Громадское Литинского района", — говорится в сообщении.

"По прибытию спасатели выяснили, что огнем на площади 230 кв.м охвата крышу одного из павильонов рынка. По повышенному номеру вызова к месту чрезвычайного происшествия были направлены еще шесть ГПРЧ из соседних районов и из областного центра", — говорится в сообщении.

В 17:15 пожар был локализован, а в 18:00 ликвидировали.

Сообщают, что пламенем уничтожено один из торговых павильонов и часть сувенирной продукции. Спасатели предотвратили опрокидывание огня на соседние сооружения (общая площадь торговых точек около 980 кв.м).

ГСЧС В Винницкой области горел рынок сувениров

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