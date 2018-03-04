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    В Винницкой области горел рынок сувениров

    (обновлено: )10610
    Пламенем был уничтожен торговый павильон и часть сувенирной продукции. Спасатели предотвратили опрокидывание огня на соседние сооружения.
    В Винницкой области горел рынок сувениров
    ГСЧС

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Между селами Литинский Хутор и Громадское Литинского района Винницкой области сгорел рынок сувениров, передает ГСЧС.

    Тушение пожара в палаточном городке под Радой
    @HromadskeUA
    Тушение пожара в палаточном городке под Радой и сотни силовиков

    "В Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на рынке сувенирных товаров, который расположен на автодороге М12 между селами Литинский Хутор и Громадское Литинского района", — говорится в сообщении.

    "По прибытию спасатели выяснили, что огнем на площади 230 кв.м охвата крышу одного из павильонов рынка. По повышенному номеру вызова к месту чрезвычайного происшествия были направлены еще шесть ГПРЧ из соседних районов и из областного центра", — говорится в сообщении.

    В 17:15 пожар был локализован, а в 18:00 ликвидировали.

    Сообщают, что пламенем уничтожено один из торговых павильонов и часть сувенирной продукции. Спасатели предотвратили опрокидывание огня на соседние сооружения (общая площадь торговых точек около 980 кв.м).

    ГСЧС
    В Винницкой области горел рынок сувениров

    Напомним, во время пожара в наркологическом центре в Баку погибли 25 человек. 

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