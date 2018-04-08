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    В Киевской области горела конюшня, погибли лошади

    (обновлено: )115
    По данным ГСЧС, сообщение о пожаре поступило ближе к утру. На месте спасатели выяснили, что в результате пожара погибли четыре лошади.
    Пожар на конюшне в Киевской области
    ГСЧС

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В результате пожара на конюшне в Киевской области погибли четыре лошади. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

    По данным ведомства, информация о возгорании в селе Княжичи поступила в 4.46.

    "На месте происшествия спасателями установлено, что горит конюшня на площади 150 квадратных метров. Пожар локализован в 5.59 и полностью ликвидирован в 7.58. В результате пожара погибли четыре лошади", — говорится в сообщении службы.

    ГСЧС
    Пожар на конюшне в Киевской области

    Причины пожара устанавливаются.

    Напомним, в Харькове загорелась квартира на первом этаже бывшего общежития. Большинство жильцов здания в это время спали, а потому спохватились не сразу.

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