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    В мире

    Появились подробности пожара в Trump Tower

    (обновлено: )60
    По информации телеканала, погибший жил в апартаментах Trump Tower, его в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
    Скриншот с видео
    Канал CNN на Youtube

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Один человек погиб в результате пожара в здании Trump Tower в Нью-Йорке в субботу, сообщает телеканал CNN.

    В Нью-Йорке загорелась Trump Tower. Видео
    Канал Fox News на Youtube
    В Нью-Йорке загорелась Trump Tower

    Отмечается, что погибший жил в апартаментах Trump Tower, его в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Также сообщается о четырех пожарных, получивших легкие травмы.

    В субботу вечером в небоскребе, где располагается офис компании Дональда Трампа и где он с семьей жил до переезда в Белый дом, произошел пожар. Возгорание началось в квартире в жилой зоне на 50-м этаже. Находившийся в квартире человек серьезно пострадал и был доставлен в больницу. По словам представителей пожарной службы, на месте работают около 200 пожарных. Причину пожара пока не называют. Отмечается, что возгорание удалось локализовать, однако дым распространился в другие жилые помещения.

    Дональд Трамп написал в Twitter, пожар в носящем его имя небоскребе в Нью-Йорке потушен и поблагодарил пожарных "за замечательную работу".

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