Появились подробности пожара в Trump Tower

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Один человек погиб в результате пожара в здании Trump Tower в Нью-Йорке в субботу, сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что погибший жил в апартаментах Trump Tower, его в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Также сообщается о четырех пожарных, получивших легкие травмы.

В субботу вечером в небоскребе, где располагается офис компании Дональда Трампа и где он с семьей жил до переезда в Белый дом, произошел пожар. Возгорание началось в квартире в жилой зоне на 50-м этаже. Находившийся в квартире человек серьезно пострадал и был доставлен в больницу. По словам представителей пожарной службы, на месте работают около 200 пожарных. Причину пожара пока не называют. Отмечается, что возгорание удалось локализовать, однако дым распространился в другие жилые помещения.

Дональд Трамп написал в Twitter, пожар в носящем его имя небоскребе в Нью-Йорке потушен и поблагодарил пожарных "за замечательную работу".