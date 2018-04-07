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    Масштабный пожар с большим количеством жертв произошел в Приморье

    (обновлено: )84
    По предварительным данным, причина пожара в российском Уссурийске, в результате которого погибли 6 человек, - короткое замыкание электропроводки.
    Пожарные в РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Шесть человек погибли в результате пожара в доме в Уссурийске (Россия), сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю.

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    "Шестого апреля 2018 года после тушения пожара в доме на улице Артемовская в городе Уссурийске обнаружены тела 4 женщин и ребенка. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — сказал собеседник агентства.

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    По его словам, еще один мужчина, выпрыгнувший с балкона, скончался в больнице.

    "На месте происшествия проведен осмотр, назначены пожаро-техническая экспертиза и судебно-медицинские экспертизы. По предварительным данным, причина пожара — короткое замыкание электропроводки", — добавил представитель СУСК.

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    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу. по числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет в России наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

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