наверх
06.04.201817:45
Курсы валют НБУ
  • USD26.07- 0.20
  • EUR31.96- 0.28
Рубрики
Ещё
    Россия

    Названа причина пожара в детском центре в Москве

    (обновлено: )55
    По словам начальника московского главка МЧС Ильи Денисова, большая вероятность того, что причина пожара в московском детском центре - "неисправность приборов освещения".
    Пожар в торговом центре Персей в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина, Евгений Сафронов. Наиболее вероятной причиной в торговом центре "Персей" в Москве могла стать неисправность приборов освещения. Об этом заявил в пятницу РИА Новости начальник столичного главка МЧС Илья Денисов.

    "Устанавливается причина. Но большая вероятность того, что это неисправность приборов освещения", — сказал он.

    Смотрите также: В РФ горит детский ТЦ, идет эвакуация, есть пострадавшие

    Пожар на складе в торговом центре "Персей для детей" произошел в среду на Малой Семеновской улице на востоке Москвы, погиб один человек и пострадали шестеро спасателей. Один из них находится в тяжелом состоянии, другие — в состоянии средней тяжести.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Елена Лукаш
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Разлив рек в Украине. Под Харьковом критическая ситуация
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Вячеслав Потапенко
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Протоиерей Николай Данилевич
    Массовые акции радикалов в Украине