Названа причина пожара в детском центре в Москве

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина, Евгений Сафронов. Наиболее вероятной причиной в торговом центре "Персей" в Москве могла стать неисправность приборов освещения. Об этом заявил в пятницу РИА Новости начальник столичного главка МЧС Илья Денисов.

"Устанавливается причина. Но большая вероятность того, что это неисправность приборов освещения", — сказал он.

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Пожар на складе в торговом центре "Персей для детей" произошел в среду на Малой Семеновской улице на востоке Москвы, погиб один человек и пострадали шестеро спасателей. Один из них находится в тяжелом состоянии, другие — в состоянии средней тяжести.