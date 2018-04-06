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    В Харькове в жилом доме вспыхнул пожар: есть жертва

    (обновлено: )79
    Как уточняется, эвакуированы были десять человек, среди них и двое детей. А 80-летняя хозяйка помещения, откуда начал распространяться огонь, погибла.
    Пожарные. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В Харькове около четырех часов утра загорелась квартира на первом этаже бывшего общежития. Большинство жильцов здания в это время спали, а потому спохватились не сразу.

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    Пожарных вызвали жильцы верхних этажей, куда начал проникать густой черный дым – спуститься по лестнице люди уже не могли, и спасатели помогали им выйти по пожарным автолестницам.

    Эвакуированы были десять человек, среди них и двое детей. А 80-летняя хозяйка помещения, откуда начал распространяться огонь, погибла.

    "Устанавливается причина. Обратили внимание на то, что пожар произошел в одной из комнат двухкомнатной квартиры. Конечно, рассматривают версии — технический вопрос, связанный с электропроводкой. Ну и рассматривается вопрос — человеческий фактор. Он может заключаться в неосторожном обращении с огнем", – отметил Игорь Лупандин спикер Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций в Харьковской области.

    Несколько дней назад в Запорожье пожар вспыхнул в супермаркете.

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