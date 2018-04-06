В Харькове в жилом доме вспыхнул пожар: есть жертва

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В Харькове около четырех часов утра загорелась квартира на первом этаже бывшего общежития. Большинство жильцов здания в это время спали, а потому спохватились не сразу.

Смотрите также: В Днепре вспыхнул пожар в школе

Пожарных вызвали жильцы верхних этажей, куда начал проникать густой черный дым – спуститься по лестнице люди уже не могли, и спасатели помогали им выйти по пожарным автолестницам.

Эвакуированы были десять человек, среди них и двое детей. А 80-летняя хозяйка помещения, откуда начал распространяться огонь, погибла.

"Устанавливается причина. Обратили внимание на то, что пожар произошел в одной из комнат двухкомнатной квартиры. Конечно, рассматривают версии — технический вопрос, связанный с электропроводкой. Ну и рассматривается вопрос — человеческий фактор. Он может заключаться в неосторожном обращении с огнем", – отметил Игорь Лупандин спикер Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций в Харьковской области.

Несколько дней назад в Запорожье пожар вспыхнул в супермаркете.