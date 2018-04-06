Масштабные учения пожарных в центре Киева

В четверг вечером, 5 апреля, столичные спасатели провели практические учения по ликвидации чрезвычайной ситуации в ТРЦ Универмаг "Украина" в центре Киева.

Целью учений является проверка систем автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления, отработка действий как пожарных, так и персонала объекта в случае возможного пожара на территории.

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"Во время учений спасатели имеют возможность изучить оперативно-тактическую характеристику торгово-развлекательного центра, место расположения пожарных гидрантов, что крайне важно знать при возникновении реальной угрозы, и еще раз потренировать свои профессиональные навыки", — говорится в сообщении ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

В свою очередь персонал ТРЦ отработал свои первоначальные действия по ликвидации чрезвычайной ситуации и эвакуации людей из здания.

Напомним, в воскресенье, 25 марта, в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел крупный пожар, в результате которого, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет в России наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).