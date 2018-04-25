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    Общество

    Власти намерены повысить штраф за нарушение пожарной безопасности в 10 раз

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    Кабинет Министров, помимо всего прочего, предложил Верховной Раде увеличить штраф за заведомо неправдивый вызов специальных служб с 119 гривен до 1 190 гривен.
    Продажа противопожарного оборудования
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Кабинет Министров предложил Верховной Раде увеличить штраф за нарушение требований пожарной безопасности в 10 раз, с 170 гривен до 1,7 тыс. гривен. Соответствующий законопроект был одобрен на заседании правительства в среду, передают "Українські новини".

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    Согласно действующему законодательству, нарушение требований пожарной безопасности наказывается предупреждением или наложением штрафа на граждан от 0,5 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (9-119 гривен) и на должностных лиц — от 2 до 10 минимумов (34-170 гривен).

    Предлагается установить, что за нарушение требований техногенной, пожарной безопасности и деятельности аварийно-спасательных служб предусматривается штраф на граждан от 30 до 50 минимумов (510-850 гривен) и на должностных лиц и физических лиц-предпринимателей — от 50 до 100 минимумов (850-1,7 тыс. гривен).

    Также предлагается увеличить штраф за заведомо неправдивый вызов специальных служб с 119 гривен до 1 190 гривен.

    Кроме того, с 2 тыс. до 13,6 тыс. гривен увеличивается штраф за нарушение техногенной и пожарной безопасности, если оно повлекло пожар или аварию, которыми причинен вред здоровью людей или имущественный вред в большом размере.

    Ранее сообщалось, что в Киеве могут временно закрыть торгово-развлекательные центры, в которых будут выявлены нарушения пожарной безопасности.

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