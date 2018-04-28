Дело о смертельном пожаре в лагере Одессы: будут судить экс-зама мэра

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт против экс-заместителя одесского мэра, сообщил на брифинге прокурор Одесской области Олег Жученко.

Как пишет пресс-служба прокуратуры области, по данным следствия, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и недобросовестное отношение к ним заместителем председателя горсовета привело к трагическим событиям в детском лагере "Виктория".

Отмечается, что на рассмотрении в суде находятся обвинительные акты в отношении директора детского лагеря, бывшего руководителя Киевского райотдела Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области и инспектора этого райотдела ГСЧС.

Ранее стало известно, что воспитательница сгоревшего в Одессе детского лагеря "Виктория" Наталия Цокур была признана в виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей, такой приговор Киевский районный суд города вынес во вторник.

Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на 16 сентября 2017 года. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в сгоревшем корпусе. По официальным данным, трое детей погибли.