Крупный пожар на заводе в подмосковной Балашихе

Мусор загорелся на площади порядка 100 квадратных метров на открытой площадке на территории литейно-механического завода в подмосковной Балашихе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На открытой площадке горит мусор, площадь пожара составляет 100 квадратных метров", – сказал собеседник агентства.

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Как уточнил представитель регионального главка МЧС РФ, пожар на заводе был локализован на площади 100 квадратных метров.

Между тем многочисленные пользователи активно публикуют видео пожара на территории стратегического завода.

Напомним, 25 марта в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел крупный пожар. Следствие определило, что окончательное число погибших — 60 человек, многие из которых дети. Ранее сообщалось о 64 жертвах трагедии. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет.