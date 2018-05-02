В Харькове произошел смертельный пожар в многоэтажке. Кадры с места ЧП

Пресс-служба ГСЧС в Харьковской области

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Харькове в высотном жилом доме горела квартира на последнем этаже. Сообщение о пожаре в "пятиэтажке" на бульваре Ивана Каркача, 2 поступило в 11:23.

Пресс-служба ГСЧС в Харьковской области Пожар в харьковской высотке

Полностью пожар локализировали в 13:39. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

"Во время тушения пожара в квартире обнаружили тело мужчины, 1970 года рождения. Также сгорели домашние вещи", — рассказал пресс-секретарь региональной ГСЧС Игорь Лупандин.

Площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Один из жителей дома организовал эвакуацию жителей, среди них детей не было.

Предварительно среди причин пожара рассматриваются технические факторы, а также неосторожное обращение с огнем.

Напомним, спасатели ликвидировали пожар ресторана на 13-й станции Большого Фонтана, огнем полностью уничтожено заведение, а также частично повреждена спасательная станция.