Рада переименовала ВДВ в десантно-штурмовые войска

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада со второй попытки приняла президентский закон о переименовании воздушно-десантных войск (ВДВ) в десантно-штурмовые войска вооруженных сил Украины.

Такое решение в четверг поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что принял решение отойти от советско-российской аббревиатуры ВДВ и ввести новое название — десантно-штурмовые войска. Он также сообщил, что теперь береты украинских десантников вместо голубых будут темно-бордовыми — под стандарт НАТО.

В конце ноября 2017 года Порошенко внес в Раду как неотложный законопроект о переименовании ВДВ.

Как говорится в пояснительной записке к документу, разработка законопроекта связана с ухудшением отношений между Украиной и Россией, что "повлекло негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ (высокомобильные десантные войска) одновременно с ВДВ (воздушно-десантные войска) страны-агрессора".