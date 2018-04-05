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    Рада переименовала ВДВ в десантно-штурмовые войска

    (обновлено: )19315
    Переименование воздушно-десантных войск в десантно-штурмовые войска вооруженных сил Украины поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
    Украинские десантники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада со второй попытки приняла президентский закон о переименовании воздушно-десантных войск (ВДВ) в десантно-штурмовые войска вооруженных сил Украины.

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    Такое решение в четверг поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что принял решение отойти от советско-российской аббревиатуры ВДВ и ввести новое название — десантно-штурмовые войска. Он также сообщил, что теперь береты украинских десантников вместо голубых будут темно-бордовыми — под стандарт НАТО.

    В конце ноября 2017 года Порошенко внес в Раду как неотложный законопроект о переименовании ВДВ.

    Как говорится в пояснительной записке к документу, разработка законопроекта связана с ухудшением отношений между Украиной и Россией, что "повлекло негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ (высокомобильные десантные войска) одновременно с ВДВ (воздушно-десантные войска) страны-агрессора".

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