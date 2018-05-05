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    Общество

    Навсегда. В Украине целый город отключают от центрального отопления

    (обновлено: )98834
    Жителей города Каменское призвали переходить на автономное электрическое отопление. Работы по отключению уже идут в ряде районов. Отказаться от центрального отопления местные власти побудили "сверхвысокие" цены на тепло, пишут СМИ.
    В городе Каменское начались работы по отключению домов от центрального отопления
    ТРК "МІС"

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В городе Каменское Днепропетровской области начались работы по отключению домов от центрального отопления в связи с высокими тарифами, сообщает ТРК "МІС".

    Батарея
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прикрутили, а теперь отключайте. Отопление в стране сошло на нет

    По словам специалистов, "возврата назад нет", жителей призвали переходить на автономное электрическое отопление. Работы по отключению уже идут в ряде районов.

    "Учитывая сложную финансовую и экономическую ситуацию, Днепровская ТЭЦ в отопительный сезон 2018-2019 годов не включится. Зима не за горами, поэтому советую всем заранее позаботиться об установке индивидуального отопления", — цитирует издание главу местного коммунального предприятия "Теплосети" Александра Масленкова.

    Днепровская ТЭЦ до недавнего времени предоставляла услуги более чем 34 тысячам абонентов, к ней были подключены 1011 жилых домов и 116 школ, больниц и других учреждений. Отказаться от центрального отопления местные власти побудили "сверхвысокие" цены на тепло, отмечает издание.

    Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития и торговли Украины ожидает резкого роста цен на газ, воду и отопление.

    Читайте также: МВФ призвал Украину к регулированию цен на газ: последствия

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