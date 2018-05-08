Во время парада в Кривом Роге потеряли сознание студенты

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В Кривом Роге во время парада, приуроченного ко Дню памяти и примирения, потеряли сознание несколько студентов, участвующих в шествии. Об этом сообщает "Первый Криворожский".

Как отмечается, на торжество по традиции вывели студентов колледжей и "суворовцев". Они торжественно маршировали в колонне. Четыре человека потеряли сознание.

По предварительной информации, из строя вывели троих студентов Криворожского колледжа Национального авиационного университета и ещё одного учащегося лицея с усиленной военной подготовкой. Первую помощь на месте им оказали медики.

Напомним, во вторник в школе в городе Черкассы произошло массовое отравление детей, они начали падать в обморок прямо во время линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 55. Возбуждено уголовное дело. По данным ГСЧС, еще одно массовое отравление произошло на школьной линейке в Новомосковске Днепропетровской области, где стало плохо почти двум десяткам учеников.