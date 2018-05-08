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    В Черкассах возросло число отравившихся детей

    Тема:

    Массовое отравление школьников в Черкассах (9)

    (обновлено: )14401
    Число госпитализированных детей в Черкассах возросло до 53 человек, еще в больницу попали два учителя. Из них 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести.
    Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018
    dsns.gov.ua

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Количество госпитализированных школьников в Черкассах растет — в больнице уже находятся 53 ученика и двое учителей, сообщается на сайте ГСЧС.

    На месте отравления детей в Черкассах, 8 мая 2018
    facebook.com/MNSCHERKASY
    Отравление школьников в Черкассах: подробности от спецкора

    По данным ведомства, в Черкассах во вторник произошло массовое отравление, дети начали падать в обморок прямо во время школьной линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 51 человек, потом до 53. Возбуждено уголовное дело, президент Петр Порошенко поручил принять меры, чтобы установить причину массового отравления.

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    "По состоянию на 14.30 в лечебные учреждения Черкасс госпитализированы 53 ученика и два учителя. Из них 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном и легком состоянии", — говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

    Специалисты взяли пробы воздуха, однако опасных веществ не нашли. После этого были взяты заборы воды, анализы ожидаются во вторник к вечеру.

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