В Черкассах возросло число отравившихся детей

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Количество госпитализированных школьников в Черкассах растет — в больнице уже находятся 53 ученика и двое учителей, сообщается на сайте ГСЧС.

По данным ведомства, в Черкассах во вторник произошло массовое отравление, дети начали падать в обморок прямо во время школьной линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 51 человек, потом до 53. Возбуждено уголовное дело, президент Петр Порошенко поручил принять меры, чтобы установить причину массового отравления.

Читайте также: Массовый обморок. Появились первые кадры из черкасской школы

"По состоянию на 14.30 в лечебные учреждения Черкасс госпитализированы 53 ученика и два учителя. Из них 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном и легком состоянии", — говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

Специалисты взяли пробы воздуха, однако опасных веществ не нашли. После этого были взяты заборы воды, анализы ожидаются во вторник к вечеру.