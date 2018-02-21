Защита Януковича сознательно сорвала допрос Порошенко - прокурор

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Прокурор по делу против экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене Максим Крым считает, что защита Януковича сознательно сорвала допрос действующего президента Петра Порошенко, задавая ему вопросы, которые не относятся к делу.

Оболонский районный суд Киева в среду допросил Порошенко в качестве свидетеля по делу Януковича о госизмене в режиме видеоконференции, поскольку у главы государства плотный график и запланирован ряд международных встреч. Суд досрочно закончил допрос Порошенко после повторного вопроса адвокатов об отдыхе президента на Мальдивах. Адвокаты Януковича намерены повторно допросить президента Украины этому по делу.

"Защита, фактически опасаясь проводить этот допрос, сделала все возможное, чтобы он не состоялся. Защита задала более двух десятков вопросов, которые никаким образом не касаются предмета судебного рассмотрения… Все эти вопросы были обоснованно сняты судом после протеста прокуроров и не имели никакого отношения (к делу — ред.)", — заявил Крым журналистам в среду.

По его мнению, защита Януковича "побоялась задавать вопросы" Порошенко, "чем сознательно сорвала процесс".

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.