Страсбургский суд передал в высшую инстанцию дела Украины против РФ

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Страсбургский суд, занимающийся рассмотрением четырех межгосударственных жалоб Украины против России, решил направить эти дела на рассмотрение Большой палаты Суда, говорится в сообщении Суда, поступившем в РИА Новости.

"Европейский суд по правам человека, занимающийся рассмотрением четырех межгосударственных заявлений Украины против России, решил отказаться от юрисдикции по делам в пользу Большой палаты", — говорится в документе.

В нем уточняется, что речь идёт о четырёх делах Украина против России (№ 20958/14) — Украина против России (IV) (№ 42410/15), Украина против России (V) (№ 8019/16) — и Украина против России (VI) (№ 70856/16). Дела касаются ситуации в Крыму.

В релизе отмечается, что "эти дела касаются заявлений Украины о нарушениях Россией и вооруженными группировками, которые, как утверждается, контролирует Россия".

"Жалобы были поданы по нескольким статьям, включая статью 2 (право на жизнь), статью 3 (запрещение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), статью 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статью 6 (право на справедливое судебное разбирательство)", —отмечается в документе.

В нем также говорится, что правительство России было о уведомлено об этих делах.

Ранее сообщалось, что Киев до конца года подаст в Европейский суд по правам человека новый иск к РФ, обвинив Москву в преследовании украинцев "по национальному признаку".