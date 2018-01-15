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    Розенблат подал на Украину в Европейский суд по правам человека

    Тема:

    Ситуация с НАБУ далека от разрешения (169)

    (обновлено: )36310
    По словам адвоката Розенблата Алексея Шевчука, для суда собраны все нарушения от незаконной прослушки народного депутата с нарушениям регламента Верховного Рады до "легализации ручным судьей венгерского самолета".
    Народный депутат Борислав Розенблат
    УНИАН

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Борислав Розенблат подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на адвоката Розенблата Алексея Шевчука. Защитник предоставил ответ ЕСПЛ о том, что суд уже получил обращение.

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    "Сегодня Европейский суд начал официальные процедуры по жалобе Розенблата. Есть производство Розенблат против Украины. Там системно собраны все нарушения профильной конвенции от незаконной прослушки народного депутата с нарушениям регламента Верховного Рады до легализации ручным судьей венгерского самолета. Пусть с этой правовой порнографией Украины разбирается независимый орган Европы", — сообщил Шевчук.

    Про "легализацию венгерского самолета" он пояснил: "Можете написать до легализации обыска венгерского воздушного судна и незаконный арест народного депутата со скачками молодых детективов по взлетной полосе с решением не главы пограничной службы, а руководства НАБУ".

    Украинская правда
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    Ранее сообщалось, что в аэропорту "Киев" (Жуляны) сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали депутата Верховной Рады Борислава Розенблата при попытке вылететь в Германию.

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