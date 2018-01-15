Розенблат подал на Украину в Европейский суд по правам человека

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Борислав Розенблат подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на адвоката Розенблата Алексея Шевчука. Защитник предоставил ответ ЕСПЛ о том, что суд уже получил обращение.

"Сегодня Европейский суд начал официальные процедуры по жалобе Розенблата. Есть производство Розенблат против Украины. Там системно собраны все нарушения профильной конвенции от незаконной прослушки народного депутата с нарушениям регламента Верховного Рады до легализации ручным судьей венгерского самолета. Пусть с этой правовой порнографией Украины разбирается независимый орган Европы", — сообщил Шевчук.

Про "легализацию венгерского самолета" он пояснил: "Можете написать до легализации обыска венгерского воздушного судна и незаконный арест народного депутата со скачками молодых детективов по взлетной полосе с решением не главы пограничной службы, а руководства НАБУ".

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Ранее сообщалось, что в аэропорту "Киев" (Жуляны) сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали депутата Верховной Рады Борислава Розенблата при попытке вылететь в Германию.