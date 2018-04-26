Ефремов: не хочу, чтобы меня сравнивали с Луценко

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Европейский суд по правам человека принял жалобу бывшего главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова. Об этом в интервью изданию "Левый берег" сообщил сам Ефремов, комментирую сравнение его с нынешним генпрокурором Юрием Луценко.

"Я не хотел бы, чтобы меня сравнивали с Луценко. Во-первых, статьи совершенно разные. Совершенно. Во-вторых, поведение у нас в местах не столь отдаленных тоже разное… Тогда ЕСПЧ активнее рассматривал дела по Украине. А сегодня не хочет. Тем более по ускоренной процедуре.", — сказал экс-"регионал".

Читайте также: Порошенко с автокефалией отправили к "чертовой бабушке" — Портнов

Также Ефремов прокомментировал информацию о том, что экс-нардеп Владимир Медяник, которого также ранее задержали, обжаловал свое дело в ЕСПЧ. "Моя жалоба тоже принята. Но это еще не значит, что ее взяли на рассмотрение. Это долгая процедура — от полутора лет", — сказал он.

Напомним, 4 января прошлого года года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Александра Ефремова. Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Также Ефремова обвиняют в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины); государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Сам Ефремов свою вину категорически отрицает.

Читайте также: Блеск, нищета и перспективы "Оппоблока" (экс-"регионалов")

В апреле сообщалось, что Киев получил от Федерального бюро расследований США информацию о выводе экс-главой парламентской фракции Партии регионов Александром Ефремовым из Украины миллионов долларов.