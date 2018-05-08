В ЕСПЧ подали жалобу на Украину из-за дел против Аксенова и Поклонской

КИЕВ, 8 мая – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Украинские власти нарушили право депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и спикера крымского парламента Владимира Константинова, обвиняемых в госизмене, на справедливое судебное разбирательство, в связи с чем подана жалоба в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил адвокат, представляющий их интересы, Максим Могильницкий.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование. Следователи подозревают чиновников в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершении действий в составе преступной организации, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, и в других особо тяжких преступлениях.

"Проблема в том, что, хотя мы и являемся их официальными адвокатами, вести дело мы полноценно не можем. Генеральная прокуратура Украины на протяжении девяти месяцев нарушает все мыслимые нормы и законы. Нас не допускали к делу, несмотря на все необходимые документы, которые есть у нас на руках", — сказал Могильницкий в интервью РИА Новости.

"Фактически наших клиентов лишили одного из фундаментальных прав человека – права на защиту. Эти факты легли в основу жалобы, которая была подана нашими адвокатами в ЕСПЧ", — отметил он.

По его словам, "речь идет о нарушении Украиной статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод".

Адвокат подчеркнул, что досудебное следствие по делам крымских политиков окончено и прокуратура готовит передачу дел в суд.

"Насколько нам известно, органы следствия не потрудились собрать хоть сколько-нибудь весомые доказательства. Если обвинение выступит с тем, чем оно располагает сейчас, это будет не суд, а посмешище", — подчеркнул он.

По его словам, собранные обвинением доказательства, которые известны адвокатам, состоят из видео, скачанных с YouTube, газетных вырезок и интернет-статей.

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"Также нам известно о показаниях нескольких свидетелей, которые также давно стали достоянием общественности", — подчеркнул адвоката.

При этом, по его словам, сотрудники Генпрокуратуры Украины проигнорировали желание крымских политиков дать показания удаленно. "Так что протоколов допросов обвиняемых в деле нет и, скорее всего, не будет", — сказал Могильницкий.

Адвокат считает, что крымских политиков попробуют обвинить заочно.

"Однако если суд сделает это на основании тех материалов, которыми оперирует следствие, приговор не признает ни одна международная инстанция", — подчеркнул адвокат.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.