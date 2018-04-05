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    Украина "пасет задних" по выплатам компенсаций по решениям ЕСПЧ

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    В Совете Европы отмечают, что Украина занимает второе место после России (493 дел) по количеству дел, по которым не было получено никакой информации о выплате до конечного срока.

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2017 году присудил истцам против Украины 1 195 237 ​​евро "справедливой компенсации", говорится в отчете Комитета министров Совета Европы, текстом которого располагает "Европейская правда".

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    Издание отмечает, что, для сравнения, в 2016 году истцам присудили почти такую же сумму – 1,2 млн евро. В 2015 году эта сумма составила 966 тысяч евро. В течение 2013 года Украина проиграла по искам в ЕСПЧ почти 33 млн евро, в 2014 году – почти 7,7 млн евро.

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    В 2017 году Украина соблюдала сроки оплаты по 45 делам по сравнению с 20 в 2016 году. По 22 делам Украина выплатила компенсацию после установленного срока.

    Таким образом, отмечают в СЕ, Украина занимает второе место после России (493 дел) по количеству дел, по которым не было получено никакой информации о выплате до конечного срока.

    Также сообщается, что к концу 2017 года не было никакой информации о выплате по 273 делам (по сравнению с 213 в 2016 году). Из этих 273 дел информация об оплате по 212 делам не была получена в течение более шести месяцев после истечения крайнего срока. В 2016 году этот показатель составил 166 дел.

    Напомним, в конце сентября прошлого года ЕСПЧ принял к рассмотрению иск матери журналиста Олеся Бузины, убитого в Киеве 16 апреля 2015 года. 

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