По информации Госмиграционной службы, только в августе выявлено и привлечено к административной ответственности почти 3,5 тысячи нарушителей миграционного законодательства, вынесено около 1400 решений о принудительном возвращении.
В Государственной миграционной службе утверждают, что в тотальном срыве дедлайнов виноваты не они, и даже не полиграфкомбинат "Украина" – единственное на всю страну предприятие, которое печатает биометрические паспорта, – а сами украинцы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".