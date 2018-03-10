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    Государственная миграционная служба Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 39
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    На месте задержания в Киеве
    Полиция раскрыла схему по "биометрике" и наркотикам в Миграционной службе
    20:50 08.02.2018
    475
    В полиции сообщили, разоблачены служащие подразделений Государственной миграционной службы в Киеве и Черкасской области.
    Елена Погребняк
    Иностранцы массово стали получать гражданство Украины — эксперт
    12:15 02.02.2018
    720
    Проверки Миграционной службы закончатся тем, что нечистые на руку работники службы будут выдворены с рядов госслужащих и притянуты к ответственности, считает эксперт по миграционным вопросам.
    Заграничный паспорт
    Миграционная служба заново отправит данные паспортов, отданных в печать
    16:44 10.01.2018
    403
    Повторная отправка коснется данных, которые ранее передавались миграционной службой. Это связано с плановой заменой сертификатов на полиграфкомбинате "Украина".
    Биометрический паспорт
    Посол связала дело о взяточничестве в ГМС с угрозой для безвиза
    13:04 21.12.2017
    628
    Посол Франции в Украине Изабель Дюмон отметила, что подозрение о существовании коррупционной схемы, которая позволяет гражданам третьих стран получить паспорт Украины - это очень серьезно.
    Очередь за биометрическими паспортами. Архивное фото
    Безвиз - наше все! Биометрика становится ближе, а ЕС - дальше
    08:08 12.12.2017
    2507Европа открывает для украинцев свои границы
    На фоне массового ажиотажа вокруг выдачи биометрических заграничных паспортов, которые не успевают печатать, Украина столкнулась с риском отмены безвиза.
    Заграничный паспорт
    В январе запустят новую линию по производству загранпаспортов - ГМС
    15:57 07.12.2017
    728
    Государственная миграционная служба надеется, что после запуска сроки выдачи биометрики будут составлять 7-20 рабочих дней, в зависимости от суммы уплаченного сбора.
    Работники СБУ с задержанным членом исламистской террористической группировки Джебхат ан-Нусра
    Архитектор из РФ набросился с ножом на бойцов СБУ в Запорожье
    13:34 07.12.2017
    402
    С февраля 2017 года гражданин России разыскивался в связи с решением суда о выдворении за пределы Украины. При задержании он попытался бежать и набросился с ножом на работников СБУ.
    Россиянка, доброволец Айдара Юлия Толопа
    Россиянке, воевавшей в составе "Айдара", отказали в гражданстве Украины
    00:34 05.12.2017
    1226
    По словам Юлии Толопы, ее "посылают на территорию РФ, в российское консульство просить справку о несудимости". Доброволец опасается, что ее могут задержать сотрудники ФСБ РФ.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Агент НАБУ "Катерина" владеет дорогими авто и домами под Киевом - СМИ
    02:56 01.12.2017
    549Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Источник, который имеет непосредственное отношение к делу, сообщил, что в ходе обысков у агента НАБУ "Катериа" нашли три дома в Конча-Заспе, два автомобиля Porsche, один Lexus и один Maserati.
    Справка, выданная Михаилу Саакашвили миграционной службой
    Саакашвили продлили срок пребывания в Украине до 1 марта 2018 года
    17:23 30.11.2017
    555Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Бывший губернатор Одесской области сообщил, что ему продлили срок законного пребывания в Украине еще на три месяца - до 1 марта 2018 года
    СБУ разоблачила руководство Одессатранспарксервис на систематическом вымогательстве взяток с коммерсантов
    СБУ провела обыски в НАБУ
    11:36 30.11.2017
    201Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    В Национальном бюро расследований проведены следственные действия. Служба безопасности пока не раскрывает подробности обысков.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Агент НАБУ пытался дать взятку замглавы Госмиграционной службы
    23:55 29.11.2017
    1530Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    В Государственной миграционной службе сообщили, что агентом, который пытался дать взятку должностному лицу, оказался сын бывшего нардепа от Партии регионов.
    Выдача биометрических паспортов
    Что там с биометрикой? Комментарий миграционной службы
    12:18 23.11.2017
    1194Европа открывает для украинцев свои границы
    Ежедневно в Украине оформляется около 19 тысяч биометрических паспортов, что является аномальным для этого периода, отметил Сергей Гунько.
    Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк. Архивное фото
    Миграционная служба сообщила о тысячах депортированных в августе иностранцах
    03:14 03.09.2017
    411"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По информации Госмиграционной службы, только в августе выявлено и привлечено к административной ответственности почти 3,5 тысячи нарушителей миграционного законодательства, вынесено около 1400 решений о принудительном возвращении.
    Биометрический паспорт
    Миграционная служба обвинила украинцев в проблемах с биометрикой - СМИ
    10:29 11.08.2017
    1565Европа открывает для украинцев свои границы
    В Государственной миграционной службе утверждают, что в тотальном срыве дедлайнов виноваты не они, и даже не полиграфкомбинат "Украина" – единственное на всю страну предприятие, которое печатает биометрические паспорта, – а сами украинцы.
    Выдача биометрических паспортов
    Миграционная служба оформила 1 185 425 биопаспортов в этом году
    16:08 02.06.2017
    72Европа открывает для украинцев свои границы
    По словам начальника пресс-службы Миграционной службы Сергея Гунько, с начала года по состоянию на 1 июня оформлены гражданам Украины 341 220 карт удостоверения личности (ID-карточек).
    Андрей Артеменко
    Нардеп Артеменко официально лишен гражданства
    13:25 05.05.2017
    508
    В Государственной миграционной службе сообщили, что президентом издан указ об утрате гражданства Украины лицами, которые не выполнили обязательства прекратить иностранное гражданство.
    Виктор Шокин. Архивное фото
    Миграционная служба отказалась объяснить, почему у Шокина два паспорта
    03:15 24.06.2016
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    Как сообщают СМИ, во время обысков у бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца летом прошлого года были выявлены копии двух разных паспортов Виктора Шокина.
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    В Миграционной службе прокомментировали ситуацию с гражданством мэра Одессы
    13:25 18.05.2016
    503
    Глава Миграционной службы сообщил, что единственный путь для подтверждения такого факта - официальный документ от дипломатического представительства иностранного государства.
    Работа миграционной службы в Украине
    Украина за год предоставила статус беженца 167 иностранцам
    10:58 18.05.2016
    130
    По словам главы Миграционной службы Максима Соколюка, последние годы лидерами среди государств происхождения искателей убежища в Украине являются Афганистан, Сирия, Россия, Сомали и Ирак.
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    19:15 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    На месте задержания в Киеве
    Полиция раскрыла схему по "биометрике" и наркотикам в Миграционной службе
    20:50 08.02.2018
    475
    В полиции сообщили, разоблачены служащие подразделений Государственной миграционной службы в Киеве и Черкасской области.
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