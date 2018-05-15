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    Политика

    Экс-нардеп Артеменко вызван на допрос к спецпрокурору США - СМИ

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    Артеменко. С "мирным планом" и без мандата (73)

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    По словам бывшего депутата Рады Андрея Артеменко, его могут спросить о "плане" по нормализации отношений между Украиной и РФ, о котором он в 2017 году говорил с Майклом Флинном.
    Андрей Артеменко. Архивное фото
    След.net.ua

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Бывший депутат Верховной Рады Андрей Артеменко заявил, что его вызвали для дачи показаний перед большим жюри присяжных в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о "вмешательстве РФ" в выборы в США, сообщает издание Politico.

    Саша Боровик. Архивное фото
    Украинское фото
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    Артеменко заявил, что слушание назначено на пятницу, отмечает издание. Он не рассказал подробностей, но отметил, что его могут спросить о его "плане" по нормализации отношений между Украиной и РФ, о котором он в 2017 году говорил с Майклом Флинном, занимавшим в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности.

    "Я получил повестку на прошлой неделе", — заявил Артеменко изданию по телефону. Он добавил, что собирается выполнить просьбу и лично явиться на заседание.

    Артеменко стал известен после обнародования своего "плана" по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России. По данным газеты New York Times, предложения Артеменко были переданы в начале февраля 2017 года в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования был передан юристом Дональда Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером. По данным New York Times, среди пунктов этого плана был "вывод российских сил из восточной части Украины", проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет. После этого прокуратура возбудила в отношении Артеменко уголовное дело по статье "госизмена".

    Позже президент Петр Порошенко своим указом лишил Артеменко украинского гражданства из-за наличия у него паспорта Канады. Позднее на этом основании Верховная Рада досрочно прекратила его депутатские полномочия. Артеменко обжаловал эти решения в суде. Информация о наличии у него второго гражданства поступила от Генпрокуратуры, которая выяснила это в рамках расследования дела против Артеменко о государственной измене.

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