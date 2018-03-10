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    Святослав Цеголко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 95
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    Президент Украины Петр Порошенко подписывает указ
    Порошенко подписал закон о приватизации
    15:31 02.03.2018
    250
    Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил, что глава государства подписал закон о приватизации, который запрещает России принимать участие в приватизации украинских предприятий.
    Заседание СНБО во главе с Петром Порошенко
    СНБО продлил санкции в отношении российских банков
    16:55 01.03.2018
    141Уход российских банков из Украины
    Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко написал в соцсети, что СНБО продлевает санкции против российских банков. По его словам, в течение 2017 года активы украинских банков с государственным российским капиталом сократились на треть.
    Лидер партии Рух новых сил, экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили и следователь ГПУ Александр Говорущак в фойе здания Генпрокуратуры, в Киеве, 18 декабря 2017 г. Михаил Саакашвили заявляет, что пойдет на допрос в СБУ, а в Генеральную прокуратуру Украины - нет.
    Саакашвили идет на мировую, Банковая показала письмо от Михо Порошенко
    15:36 19.12.2017
    1970Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам главы государства Святослава Цеголко, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили высказался за деэскалацию ситуации, пообещал не прибегать к дальнейшей дестабилизации и предложил переговоры "с уполномоченным представителем".
    Петр Порошенко в ходе выступления на ГА ООН. Архивное фото
    Порошенко в среду выступит на Генассамблее ООН
    11:06 20.09.2017
    186Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил, что выступление на Генассамблее ООН запланировано примерно в 11:45 по местному времени. По киевскому времени выступление президента начнется в 18:45.
    Петр Порошенко
    У Порошенко рассказали, на каких языках велись "нормандские переговоры"
    20:13 24.07.2017
    1353"Нормандские переговоры" по Донбассу
    Пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко сообщил, что переговоры "нормандской четверки" велись на английском и русском языках.
    Переговоры Порошенко и Меркель
    Германия готова активизировать работу "нормандского формата"
    19:23 20.05.2017
    589"Нормандские переговоры" по Донбассу
    Согласно информации пресс-секретаря президента Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко, плодотворные переговоры прошли в очень дружественной атмосфере.
    Президент Петр Порошенко с премьер-министром Дании Ларсом Люкке Расмуссеном
    Порошенко недоволен антикоррупционными результатами
    20:05 05.04.2017
    144
    По словам Петра Порошенко, в Украине создана независимая антикоррупционная система. Но ее результатами глава государства недоволен.
    Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда в Киеве. Архивное фото
    Спецслужбы РФ пытались позвонить Дуде от имени Порошенко - Цеголко
    06:37 30.03.2017
    673Обстрел консульства Польши в Луцке
    Пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко заявил, что "так называемые "пранкеры" не знали, что разговор уже состоялся, а канцелярия президента Польши находится в постоянной координации с Администрацией президента Украины".
    Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: Трудовой кодекс - настоящий плевок в лицо Европы
    16:37 29.03.2017
    1677
    Украинский бизнес пошел в "последний решительный бой", наступая на права трудящихся, при этом ситуация такова, что людей наемного труда некому защитить ни в парламенте, ни вне его, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
    Петр Порошенко подписывает закон
    Порошенко поручил усилить охрану посольств и консульств
    12:41 29.03.2017
    233Обстрел консульства Польши в Луцке
    Пресс-секретарь президента сообщил, что глава государства Петр Порошенко для предупреждения возможных провокаций поручил усилить охрану иностранных дипломатических и консульских учреждений в стране.
    Ситуация в Балаклее
    Радиус эвакуации в Балаклее увеличен в два раза
    12:05 23.03.2017
    2111Пожар на складе боеприпасов в Донбассе
    По словам пресс-секретаря президента, принято решение об увеличении радиуса эвакуации до 10 километров, эвакуированы 20 тысяч человек.
    Администрация президента Украины
    На Банковой назвали "хорошим заявлением" слова Спайсера о Крыме
    22:24 14.02.2017
    401Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Как заявил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, "хорошее заявление представителя Белого дома". Он еще раз подчеркнул, что "Россия должна вернуть Крым Украине".
    Ситуация в Авдеевке
    Теплоснабжение Авдеевки перешло на стабильный режим
    19:47 05.02.2017
    132Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Согласно информации пресс-секретаря президента Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко, в Авдеевке восстановлено уличное освещение. Продолжаются работы по переходу водоснабжения на круглосуточный режим.
    Въезд в Авдеевку
    Восстановление ЛЭП у Авдеевки завершено - Цеголко
    17:22 05.02.2017
    117Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Согласно информации пресс-секретаря президента Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко, начался следующий этап - присоединение к трансформаторным подстанциям.
    Въезд в Авдеевку
    При ремонте ЛЭП под Авдеевкой обстреляли электриков - Цеголко
    17:20 04.02.2017
    276Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Как сообщается, информация об инциденте направлена ОБСЕ и международным партнерам Украины. Как заявил Цеголко, Украина требует немедленного прекращения огня под Авдеевкой.
    Учения ВСУ с ракетными стрельбами возле Крыма
    Учебные стрельбы ВСУ близ Крыма на сегодня завершены - Цеголко
    15:45 01.12.2016
    1233Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    Как уточнил пресс-секретарь главы государства, в течение четверга состоялось 16 пусков ракет, все из них достигли целей. По информации Минобороны, задача на сегодня выполнена в полном объеме.
    Святослав Цеголко
    Цеголко подтвердил: Порошенко дал показания по делу Майдана
    14:58 19.11.2016
    283Украина - буревестник революций. Годовщины
    По словам пресс-секретаря, глава государства неоднократно заявлял, что он заинтересован в расследовании преступлений против участников Революции Достоинства и наказании виновных.
    Петр Порошенко
    Бла-бла-шоу. Пранкеры и президент - развод года
    12:55 18.11.2016
    2372
    Зачем было вступать с пранкерами в заочную дискуссию, притом достаточно непрофессионально, понять трудно, а ответ "нашего Цеголко" "их Чемберлену" получился не только неубедительным, но и похожим на явку с повинной.
    Петр Порошенко
    "Киргизский" звонок Порошенко. Это не пранкеры, а спецслужбы РФ - Цеголко
    16:57 17.11.2016
    939
    Пресс-секретарь президента Украины в четверг признал факт беседы Порошенко с российскими пранкерами, однако подчеркнул, что "они трусливо смонтировали разговор".
    Петр Порошенко и Джозеф Байден в Нью-Йорке
    Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом США Байденом
    20:01 16.11.2016
    371
    По информации пресс-секретаря президента Украины Петра Порошенко, украинский лидер провел телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Президент Украины Петр Порошенко подписывает указ
    Порошенко подписал закон о приватизации
    15:31 02.03.2018
    250
    Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил, что глава государства подписал закон о приватизации, который запрещает России принимать участие в приватизации украинских предприятий.
    Заседание СНБО во главе с Петром Порошенко
    СНБО продлил санкции в отношении российских банков
    16:55 01.03.2018
    141
    Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко написал в соцсети, что СНБО продлевает санкции против российских банков. По его словам, в течение 2017 года активы украинских банков с государственным российским капиталом сократились на треть.
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