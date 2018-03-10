Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко написал в соцсети, что СНБО продлевает санкции против российских банков. По его словам, в течение 2017 года активы украинских банков с государственным российским капиталом сократились на треть.
По словам главы государства Святослава Цеголко, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили высказался за деэскалацию ситуации, пообещал не прибегать к дальнейшей дестабилизации и предложил переговоры "с уполномоченным представителем".
Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил, что выступление на Генассамблее ООН запланировано примерно в 11:45 по местному времени. По киевскому времени выступление президента начнется в 18:45.
Пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко заявил, что "так называемые "пранкеры" не знали, что разговор уже состоялся, а канцелярия президента Польши находится в постоянной координации с Администрацией президента Украины".
Украинский бизнес пошел в "последний решительный бой", наступая на права трудящихся, при этом ситуация такова, что людей наемного труда некому защитить ни в парламенте, ни вне его, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
Согласно информации пресс-секретаря президента Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко, в Авдеевке восстановлено уличное освещение. Продолжаются работы по переходу водоснабжения на круглосуточный режим.
Зачем было вступать с пранкерами в заочную дискуссию, притом достаточно непрофессионально, понять трудно, а ответ "нашего Цеголко" "их Чемберлену" получился не только неубедительным, но и похожим на явку с повинной.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко написал в соцсети, что СНБО продлевает санкции против российских банков. По его словам, в течение 2017 года активы украинских банков с государственным российским капиталом сократились на треть.