Президент Петр Порошенко назвал редакционную статью во влиятельном американском издании The New York Times, в которой главу государства обвинили в потакании коррупции в Украине, "элементом гибридной войны против Украины".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.