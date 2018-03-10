наверх
10.03.201820:13
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    статьи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко заявил, что его слова о статье в NYT неверно истолкованы
    20:18 03.04.2016
    474
    Согласно информации президента Украины Петра Порошенко на его странице в Facebook, опубликованной в воскресенье, его слова о публикации в New York Times были неверно интерпретированы.
    Сергей Лещенко
    Лещенко и Найем раскритиковали реакцию Порошенко на статью New York Times
    00:57 03.04.2016
    863Праздничное заявление Луценко
    По словам депутата БПП Сергея Лещенко, реакция президента Петра Порошенко на критику - очередное подтверждение отсутствия политической воли бороться с коррупцией.
    Реакция Порошенко на статью The New York Times о коррупции в Украине. Видео
    Реакция Порошенко на статью The New York Times о коррупции в Украине 
    00:06 03.04.2016
    1909Праздничное заявление Луценко
    Президент Петр Порошенко назвал редакционную статью во влиятельном американском издании The New York Times, в которой главу государства обвинили в потакании коррупции в Украине, "элементом гибридной войны против Украины".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Все теги