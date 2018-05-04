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    В Украине намерены ввести санкции против российских издательств

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    По информации Госкомитета по вопросам телевидения и радиовещания, в Украину запрещен ввоз 172 изданий "антиукраинского содержания", выпущенных 35 издательствами.
    Книги
    flickr.com/Kate Ter Haar

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины предложил Кабинету министров ввести санкции против ряда российских издательств, которые распространяют издания антиукраинского содержания.

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    Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) расширил в среду санкции в отношении российских юридически и физических лиц, а также продлил действие ограничительных мер, введенных в предыдущие годы.

    "Госкомтелерадио инициирует перед Кабинетом министров Украины применение экономических санкций к юридическим лицам Российской Федерации, которые систематически производят и распространяют издания антиукраинского содержания", — говорится в сообщении ведомства пресс-службы комитета.

    Как сообщает пресс-служба, по результатам мониторинга сферы книгораспространения (2015-2018 годы), в Украину запрещен ввоз 172 изданий "антиукраинского содержания", выпущенных 35 издательствами.

    "Среди других четко выделяются издательства, в деятельности которых выпуск литературы антиукраинского содержания занимает видное место и носит систематический характер. Это, в частности, такие российские издательства, как "Алгоритм", "Книжный мир", "Центрполиграф", "Эксмо", "АСТ", "Вече" и другие", — говорится в сообщении."

    Кроме того, мониторинг обнаружил значительное количество веб-сайтов, которые предлагают к продаже вышеуказанную литературу в бумажном или электронном виде, а также предоставляют возможность прочтения этих книг в режиме онлайн.

    В конце 2016 года президент Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза в Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

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