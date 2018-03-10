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    G77

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Саммит G7. Архивное фото
    Порошенко: страны G7 готовы усилить санкции против РФ
    02:45 30.05.2016
    801Новые санкции в отношении России.
    По словам президента Петра Порошенко, G7 приняла решение не просто о продлении санкций против РФ, но и в случае обострения ситуации об усилении указанных санкций против России.
    Ситуация в Киеве
    Главы МИД G7 призвали Украину провести конституционную реформу
    16:37 15.04.2015
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    Министры "Большой семерки" отметили, что подтверждают "приверженность поддержать Украину в преодолении экономического кризиса и в восстановлении ее экономики".
    Аргентина - Буэнос-Айрес. Архивное фото
    Страны G77 представили в ООН проект норм реструктуризации долгов
    02:17 30.08.2014
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    Страны "Группы 77" и Китай представили в ООН проект международных нормативов о реструктуризации суверенного долга, сообщили главы министерств экономики и иностранных дел Аргентины Аксель Кисильоф и Эктор Тимерман.
    Бедность. Архивное фото
    G77 сочла, что борьба с бедностью должна стать основой повестки дня ООН
    07:54 16.06.2014
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    Борьба с бедностью должна стать основой повестки дня ООН после 2015 года, следует из итоговой декларации саммита "Группы 77", принятой участниками встречи в Боливии.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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