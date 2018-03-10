Реальная защита прав потребителей происходит в судах, а контролирующие органы никого не защищают, а только занимаются тем, чтобы "собрать побольше денег", считает эксперт в сфере электронной коммерции Александр Ольшанский.
Пользователям пока рано беспокоиться о своих персональных данных – следует сначала дождаться протокола обыска, что было изъято у провайдеров, советует эксперт в сфере высоких технологий Александр Ольшанский.
Ни в юридической, ни в технической плоскостях сегодня закрытие интернет-сайтов в Украине нереализуемо, отметил эксперт Александр Ольшанский. Он считает, что самой публикацией "черного списка" этим сайтам создается дополнительная реклама.
Глава комитета по электронной коммерции интернет-ассоциации Украины Александр Ольшанский в эфире "ГС" прокомментировал, каким будет спрос на седьмую версию iPhone и как работает серый рынок смартфонов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".