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    Александр Ольшанский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    Новая хакерская атака: ждать или не ждать?
    16:25 15.10.2017
    690Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Глава комитета по электронной коммерции "Интернет Ассоциации Украины" Александр Ольшанский считает чрезмерным пугать украинцев масштабными хакерскими атаками перед каждым праздником.
    Александр Ольшанский
    Ольшанский: Украина стала полигоном киберпреступности
    12:22 04.10.2017
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    После последней масштабной компьютерной атаки на системы государственных служб революционных изменений не произошло, считает эксперт Александр Ольшанский.
    Александр Ольшанский
    Ольшанский: инициатива ВР по интернет-магазинам - это вымогательство
    17:29 26.07.2017
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    Реальная защита прав потребителей происходит в судах, а контролирующие органы никого не защищают, а только занимаются тем, чтобы "собрать побольше денег", считает эксперт в сфере электронной коммерции Александр Ольшанский.
    Обыск в офисе Яндекса
    Ольшанский об обысках у провайдеров: сложно понять, что происходит
    15:57 02.06.2017
    562Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Пользователям пока рано беспокоиться о своих персональных данных – следует сначала дождаться протокола обыска, что было изъято у провайдеров, советует эксперт в сфере высоких технологий Александр Ольшанский.
    Александр Ольшанский
    Ольшанский: соцсети РФ заблокировать можно, как и обойти блоки
    19:15 16.05.2017
    1042Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    В Украине могут действительно заблокировать социальные сети и другие сайты РФ, но реального результата это не даст: запреты и блокировки все равно обойдут, прогнозирует эксперт Александр Ольшанский.
    Александр Ольшанский
    Ольшанский: закрытие интернет-сайтов в Украине практически нереализуемо
    15:17 03.03.2017
    1343Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Ни в юридической, ни в технической плоскостях сегодня закрытие интернет-сайтов в Украине нереализуемо, отметил эксперт Александр Ольшанский. Он считает, что самой публикацией "черного списка" этим сайтам создается дополнительная реклама.
    Александр Ольшанский
    За закрытием интернет-ресурсов стоит их скорое переоткрытие - эксперт
    17:29 18.11.2016
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    Эксперт в сфере электронной коммерции Александр Ольшанский в эфире "ГС" прокомментировал закрытие онлайн-кинотеатров и спрогнозировал, что они в ближайшее время возобновят свою работу.
    iPhone 7, новые Apple Watch и другие новинки презентации Apple
    Эксперт: уплати пошлины и твой iPhone легален
    13:33 05.10.2016
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    Глава комитета по электронной коммерции интернет-ассоциации Украины Александр Ольшанский в эфире "ГС" прокомментировал, каким будет спрос на седьмую версию iPhone и как работает серый рынок смартфонов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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