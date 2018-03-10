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    BNP Paribas

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Флаги России и ЕС
    Ряд крупных банков ЕС отказался размещать еврооблигации РФ - СМИ
    23:05 23.03.2016
    302Новые санкции в отношении России.
    Такие банки, как BNP Paribas, Credit Swiss, Deutsche Bank, HSBC и UBS отказались размещать еврооблигации РФ, "не желая расстраивать власти США и ЕС", пишет WSJ.
    Айварас Абромавичус
    Абромавичус: BNP Paribas потеряет от закона о кредитах в Украине более $230 млн
    21:48 06.07.2015
    626Скандал с законом о валютных кредитах
    По словам министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса, только BNP Paribas потеряет 5 миллиардов гривен (238 миллионов долларов), а кредитов по привлекательным ставкам придется подождать.
    Банк Райффайзен
    S&P ухудшило прогноз по рейтингам 4 "дочек" иностранных банков в РФ
    17:22 25.03.2014
    18Санкции в отношении России_2014
    S&P ухудшило до негативного со стабильного прогноз по рейтингам российских "дочек" четырех международных банковских групп: Raiffeisen, BNP Paribas, Bank of Tokyo-Mitsubishi и Sumitomo Mitsu.
    Офисы
    BNP Paribas к 2015 г уволит более 20% сотрудников в Украине
    08:41 25.03.2014
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    Крупнейшая в еврозоне французская банковско-финансовая группа BNP Paribas планирует к 2015 году уволить около 1,6 тысячи сотрудников (более 20% штата) в Украине в связи с политической неопределенностью.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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