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    The Western Union Company

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Игорь Львов
    Треть денежных переводов в 2016 году пришли в Украину из России
    23:37 05.05.2017
    660Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Управляющий директор банка "Кредит-Оптима" Игорь Львов в эфире "ГС" спрогнозировал, какие последствия будет иметь решение Western Union прекратить перевод средств из РФ в Украину без открытия банковского счета.
    Денежные купюры гривны Украины
    Комиссия за денежные переводы из России вырастет в разы - Львов
    20:22 05.05.2017
    1055Уход российских банков из Украины
    Управляющий директор банка "Кредит-Оптима" Игорь Львов в эфире "ГС" напомнил, что раньше переводы средств шли из России в Украину легально и были достаточно доступны.
    Логотип Western Union
    Western Union объявила о выходе на кубинский рынок
    03:10 22.03.2016
    79Восстановление отношений Кубы и США: визит Обамы
    По данным СМИ, деньги смогут отправлять кубинцы и члены их семей, живущие за рубежом, переводы могут быть осуществлены также в интересах частного бизнеса.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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